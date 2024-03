El joven fue capturado el 27 de febrero al caer la tarde en el municipio de La Tagua, en Caquetá. Al siguiente día, el Ejército confirmó su fallecimiento. Sin embargo, las dudas sobre este caso crecen y crecen cada vez más.

Ahora es la hermana de Alexánder Orozco la que da una nueva visión sobre este soldado que mató a 3 militares dentro de un batallón. Lo hizo en Noticias Caracol y allí aseguró que, luego de dos días del fallecimiento del joven, no le han dado razón de él.

“Es la hora que no sé nada de mi hermano, ni el cuerpo donde lo tienen. Nadie me da razón de él. En este momento me siento tan triste para decir que está en Medicina Legal o que está haciendo esto. Solo en redes sociales y noticias, pero a nosotros nada”, dijo esta mujer.