Hechos de inseguridad como los atracos en Usaquén y Chapinero han llevado a cuestionar si fue una buena decisión acabar con la restricción al parrillero hombre en Bogotá.

Asesinatos como el visto este 24 de julio en plena carrera Séptima, perpetrado por dos hombres en moto, llevó a que algunos se cuestionaran si debería volver la restricción al parrillero de moto en la ciudad.

(Vea también: Bogotá registra la peor inseguridad en años: van 5 robos (grandes) este fin de semana).

Néstor Morales, en Blu Radio, le preguntó directamente al secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez, si era posible retomar la restricción al parrillero.

Gómez fue tajante y señaló que el Distrito no plantea retomar las restricciones y que los casos vistos recientemente no pueden forzar medidas en caliente.

“En este momento no lo hemos analizado. No se pueden tomar medidas así. Hay que hacer un análisis. No podemos tomar medidas caprichosas, se deben tomar medidas analizadas”, sentenció Gómez en esa emisora.