Transeúntes por esa avenida que conduce a los viajeros hacia los departamentos del sur de Colombia reportaron en redes sociales lo congestionada que estuvo la movilidad allí desde las horas de la tarde de este jueves.

Miles de ciudadanos desacataron la recomendación de la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, que imploraba no salir de la ciudad y quedarse todo el puente festivo en la capital del país respetando el simulacro de movilidad restringida que comienza a la medianoche de este jueves.

Serán cuatro días, desde el viernes hasta el lunes festivo, en las que todos los bogotanos deberán estar en sus casas como medida preventiva para contrarrestar la propagación en la ciudad del coronavirus. Solo una persona por cada hogar podrá salir a comprar productos de primera necesidad o a pasear su mascota por un tiempo no mayor a 20 minutos.

En entrevista con Blu Radio, Claudia López se mostró desconcertada por el hecho de ver que muchos ciudadanos desobedecieron la recomendación de las autoridades y afirmó:

“Le quiero decir a la gente que se está yendo que no va a haber plan retorno el lunes. Si tienen que cumplir horario el martes, van a quedar mal, o se van a exponer a sanciones en sus trabajos. No habrá plan retorno porque no hubo autorización de salida. Necesitamos solidaridad y responsabilidad de la gente. Esto no es para ir de vacaciones, piscinear. No estamos de paseo, ni de turismo”.