“No sabemos cómo ingresaron. Nos apuntaron con armas de fuego; a mí me apretaron muy duro, me decían palabras muy fuertes, ofensivas. Querían robarnos los sacramentos de la capilla”, relató la Madre Yolanda, una de las víctimas del asalto, en diálogo con Blu Radio.

Contó, en esa frecuencia, que ella (nacida en Indonesia) y dos de sus compañeras (una compatriota y otra italiana) fueron encañonadas por los delincuentes, quienes se llevaron el dinero de la renovación de sus visas y la plata que tenían para pagar los servicios públicos.

Todo ocurrió precisamente el pasado Día de la Virgen (13 de mayo) por lo que las monjas, que llevan 10 años viviendo en Colombia, estaban en medio de su ritual santo cuando fueron atacadas, añadió la cadena radial.

A pesar del aviso de los vecinos y de interponer la denuncia ante la Policía Nacional, la religiosa manifestó en esa emisora que “los uniformados desestimaron el asalto”.