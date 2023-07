Mónica Rodríguez, crítica del mandato que tuvo Iván Duque como presidente de Colombia, cada vez muestra su decepción con las prácticas de Gustavo Petro y su grupo de funcionarios.

Es así como ahora se despachó en sus redes sociales en contra del escándalo que tiene como eje a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía y cuyo esposo obtuvo un polémico contrato con el Fondo Colombia en Paz por 128,7 millones de pesos para una estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos

Lo particular fue la declaración que hizo la titular de la cartera en un documento de conflicto de intereses, en el que apuntó era soltera, pese a tener cónyuge, lo que después trató de explicar de manera somera aludiendo a un “error de digitación”.

Y aunque con dicha acción no se viola la ley, sí roza con los límites de la ética profesional y política debido a posición de poder que tiene la mujer, lo que puso de mal humor a la presentadora en cuestión.

Mónica Rodríguez critica a Gobierno Petro por escáldalo de Irene Vélez

La informadora aprovechó su cuenta de Twitter, en la que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores, para rechazar lo hecho por la ministra, pues lo comparó con situaciones similares vistas en otras administraciones.

“El nepotismo también se tomó el gobierno de Gustavo Petro. Y no, no vengan con el cuento que los otros también lo hacían”, lamentó en principio.

Y remató enrostrando el lema de campaña del líder del Pacto Histórico, que prometió un gobierno de “cambio”.

“Justamente, prometieron no ser iguales y vean”, reprochó.

El nepotismo también se tomó el gobierno de @petrogustavo.

Ante esta salida, hubo quien se quiso burlar de la periodista, pero esta salió al paso.

“No lo puedo creer… Ya está abriendo los ojos, el mesías no es el cambio que prometió”, le escribieron a la comunicadora.

Pero esta se desligó con vehemencia: “Siempre los he tenido bien abiertos y no tengo mesías. Seguramente usted habla desde su experiencia, experiencia que no le permitió la crítica porque el fanatismo impidió e impide a muchos ver errores propios pero señalar errores ajenos muy fácilmente”.