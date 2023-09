Tenga cuidado porque se está manejando una nueva modalidad de robo en Transmilenio, según dio a conocer la usuaria de TikTok Tatiana Moreno, que denunció haber sido víctima de un grupo delincuencial en el norte de Bogotá mientras viajaba por uno de los buses.

La mujer contó que en una de las estaciones del norte de Bogotá se percató de que un sujeto estaba mirando su celular; ella se alertó y lo escondió, pero ahí empezó su tormento.

De inmediato, una mujer que se encontraba a su lado empezó a gritar que su teléfono había desaparecido. En ese momento otra persona bien vestida señaló a Tatiana Moreno y dijo que ella era la que había cogido el celular.

El primer hombre en escena, el que la estaba mirando, comenzó a gritar y pedir que la lincharan. El sujeto bien vestido y la mujer, haciéndose la víctima, gritaban animando a los demás pasajeros a quitarle el móvil.

“Me percato de que la mujer que estaba al lado mío de pie se toca los bolsillos de su chaqueta y empieza a gritar que su celular se lo habían robado; la persona que vestía bien me señala y me culpa. Me giro hacia la supuesta víctima y le aclaré que yo no había agarrado nada, cuando de un momento a otro siento que me cogen del brazo, me ultrajan y me empiezan a insultar. El hombre me dice que tenía que devolverle el celular a la señora porque él vio que yo se lo saqué de la chaqueta”, denunció la usuaria en sus redes sociales.