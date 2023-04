Gran polémica desencadenó en los últimos días una denuncia contra el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que revela que este funcionario viajó por lo menos siete veces en el avión del contratista del Instituto Nacional de Vías (Invías), Pedro Contecha. Ante este escándalo, la Procuraduría decidió tomar cartas en el asunto y en las próximas horas abrirá una indagación en su contra.

(Le puede interesar: Quién es William Camargo, nuevo ministro de Transporte; ya había sido ficha clave de Petro)

Este escándalo estalló hace algunos días, cuando La Silla Vacía publicó una investigación donde revela que el ministro de Transporte aceptó haber viajado por lo menos siete veces en el avión privado del contratista Contecha, quién es el dueño de la empresa Ingeniería de Vías y tiene contratos por cerca de 60 mil millones con Invías.

Estos viajes, según se ha conocido, se realizaron desde el mes de enero de este año. Tres para ir al departamento del Cauca, ante la emergencia que se presentó en la vía Panamericana y otros cuatro para atender agenda de Gobierno en otros lugares, como San Andrés y Providencia y Armenia.

Para defenderse, Reyes, uno de los ministros salientes en el Gobierno Petro, ha dicho que ha viajado en el avión de Contecha porque no cuenta con uno propio para el ministerio. “Lo he hecho de buena fe. Si me quedo todo el día esperando los vuelos comerciales a ciertos sitios pierdo mucho tiempo. Incluso se han ahorrado recursos públicos”, dijo el ministro a la Silla Vacía.

Lee También

Además, el ministro ha agregado que el uso del avión privado no implica un conflicto de interés por el hecho de que Contecha sea contratista del Invías, una entidad que es autónoma del Ministerio de Transporte. Todo lo anterior será estudiado por la Procuraduría en esta indagación preliminar.