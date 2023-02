La reforma a la salud se radicó este lunes 13 de febrero en un evento abierto al público que no se llenó como se esperaba. El proyecto, el cual ha sido muy controvertido, finalmente se discutirá en el Congreso, pese a que la oposición también presentó una contrarreforma. La ministra Carolina Corcho respondió algunas dudas que tienen que ver con la Nueva EPS.

La funcionaria concedió una entrevista en Caracol Radio y en esa emisora le preguntaron sobre los problemas de algunas EPS que no reciben pacientes porque tienen problemas con los pagos. En ese sentido, la cuestionaron sobre si la Nueva EPS va a contar con el músculo suficiente para atender a esos usuarios que pueden llegar a ser millones.

Carolina Corcho echó el agua sucia a Sura y Sanitas

Al respecto, Corcho sacó su inyección y vacunó a una que otra EPS que no ha cumplido con atender a pacientes: “La Nueva EPS es nuestra socia. Le hemos solicitado a Sura y Sanitas que nos reciban a los ciudadanos y dicen que se declararon en quiebra. El Estado no puede tener un sistema donde hay millones de colombianos que son inviables. Como alternativa, tenemos un socio que es la Nueva EPS, la cual tiene todos los requisitos para habilitar usuarios y no podemos seguir dejando a los ciudadanos en manos de EPS que no cumplen”.

Por otra parte, la ministra respondió en el citado medio sobre los servicios de medicina complementaria o prepagada, los cuales tenían serias dudas sobre si debía acogerse al modelo que propone el Gobierno en los Centros de Atención Primaria.

“No se afectan. Las EPS pueden seguir con sus planes de prepagada. El proyecto de ley dice que no se debe discriminar a un ciudadano. La prepagada es un asunto independiente y seguirá funcionando como hoy en día. Eso no tiene problema”.