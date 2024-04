La semana pasada, durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera, el presidente Gustavo Petro criticó fuertemente el enfoque extractivista, por el cual, según él, se han dejado atrás sectores como la agricultura e industria.

En su intervención, criticó la “facilidad” con la que se extraen recursos como el petróleo y el carbón en comparación con la producción agrícola. “Para extraer, prácticamente no se necesita ni el cerebro. Una palanca, un tubo, y otro tubo arrastran el petróleo y llega el barco. Nos entregan muchísimos dólares. ¿Para qué café, panela, yuca, maíz?”, cuestionó Petro.

Petro arremete contra Geologos e ingenieros de minas, según él, para el trabajo que ellos hacen "No se necesita ni cerebro". ¿Osea que para extraer Petróleo de ultramar, solo se necesita una pala?. ¿Por qué no dice lo mismo en una cumbre de ingenieros? Siguenos como @FmExtrema pic.twitter.com/J7tnNVDGjj

El reparo que lanzó el presidente está basado en que, a su juicio, el enfoque extractivista no promueve la verdadera producción basada en el trabajo humano, sino que se trata de extraer recursos naturales y venderlos.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. La Sociedad Colombiana de Geología cuestionó que Petro demeritó la importancia de la actividad minera en relación con el oro, el níquel, el carbón y la actividad petrolera en general.

Pues bien, desde el Gobierno Nacional no se emitió ningún pronunciamiento adicional. El presidente parece sostenerse en su punto de vista y de nuevo dejó claro que está en contra de la extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, ayer, durante la nueva edición del Congreso de Naturgas, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, intentó bajarle el tono a la discusión y les expresó cierto respaldo a los geólogos e ingenieros del país.

