Gustavo Petro fue por sexta vez en su mandato a reunirse con Nicolás Maduro, cabeza del régimen que impera en Venezuela, con el objetivo de limar asperezas luego de que Colombia hubiera pedido elecciones limpias para ese país y de que el líder chavista hubiera dicho que Petro hacía parte de una “izquierda cobarde”.

Sin embargo, el saludo de los 2 gobernantes tuvo como común denominador la cordialidad, las sonrisas y el uso de gorras, pese a que se encontraban en un espacio cerrado del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Lo particular es que Petro lleva varios días apareciendo en público utilizando una cachucha negra y que en ninguno de sus actos había sido enfocado como en esta oportunidad lo hizo la televisión venezolana, que lo mostró desde atrás.

Fue por ello que se pudo evidenciar que el mandamás del Pacto Histórico está rapado y que por esa aparente razón lleva más de 2 semanas con la cabeza cubierta.

Gustavo Petro oculta algo con su gorra, según Felipe Zuleta

El panelista –abierto crítico del Gobierno Nacional– se desató en el programa ‘Voz populi’, en el que pidió explicaciones oficiales que justifiquen la apariencia del presidente de Colombia, ya que dio a entender que hay información que se está escondiendo.

“Ahí están ocultando alguna vaina. Especular es dificilísimo, pero ahí está pasando algo raro. El presidente desde el miércoles anterior a Semana Santa no se ha quitado esa gorra”, apuntó en inicio.

No obstante, agregó que tal secretismo no lo sorprende: “Algo está pasando porque en la Casa de Nariño no hay claridad, no hay transparencia”.

Y solicitó que se diga la verdad: “Sean transparentes, cuéntele al país si el presidente tiene alopecia, si está en un tratamiento o si se tusó porque se mamó de verse calvo”.

Incluso, lo comparó con el ya fallecido Hugo Chávez: “Pero todo es de un secretismo al mejor estilo de Hugo Chávez y de Fidel Castro que queda uno sorprendido… A Chávez no se le vio mal hasta su días finales, en Venezuela ocultaron su cáncer casi 2 años”.

Por último, Felipe Zuelta aclaró que no le está deseando mal a Petro:

“Ojo, no estoy diciendo que el presidente tenga cáncer”.

