El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró que existe una persecución, censura y golpes en contra de su régimen.

“Es una censura brutal. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela, será 20 terroristas. Callan, los gobiernos de derecha callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz”, aseguró Nicolás Maduro.