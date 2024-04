Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente criticó fuertemente el cambio de enfoque del país hacia una economía extractivista y la rezagada participación del café.

“Lo que pusieron encima fue un sistema económico que sostiene al Estado colombiano y los sueldos de los congresistas, magistrados y presidentes, que es el petróleo y el carbón. Ahí sí somos el quinto productor-exportador mundial de carbón y el trigésimo exportador de petróleo”, expresó durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera.

(Vea también: “Si se supiera dónde están las ollas, allanaban la Casa de Nariño”: Zuleta, contra Petro)

Petro cuestionó que toda la política nacional durante los últimos 50 años se centró en el esfuerzo hacia el sector extractivo, dejando atrás sectores como la agricultura e industria. “Teníamos con el café un sistema productivo, y lo construyeron encima y en contra un sistema extractivo. No se produce, se extrae. Esa es la diferencia”, agregó.

Petro y su crítica con el sector extractivo de Colombia

El mandatario destacó la importancia del trabajo humano en el proceso de producción y enfatizó que la extracción no implica el mismo nivel de esfuerzo laboral. “Cuando se produce con trabajo humano, está ahí. Solo se puede producir con trabajo. La producción no cae del cielo, no está en la tierra”, afirmó.

Lee También

Asimismo, criticó la facilidad con la que se extraen recursos como el petróleo y el carbón en comparación con la producción agrícola. “Para extraer, prácticamente no se necesita ni el cerebro. Una palanca, un tubo, y otro tubo arrastran el petróleo y llega el barco. Nos entregan muchísimos dólares. ¿Para qué café, panela, yuca, maíz?”, cuestionó Petro.

El duro reparo que lanza el presidente se argumenta que este enfoque extractivista no promueve la verdadera producción basada en el trabajo humano, sino que se limita a extraer recursos naturales sin generar un valor agregado significativo.

Recomendado: La fórmula de Gustavo Petro para sacar adelante una Constituyente en el Congreso

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.