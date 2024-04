En su intervención en la cátedra de Geografía del Instituto La Boétie, en Francia, el también activista elogió las políticas de planificación ambiental que, según el presidente Gustavo Petro, están encaminadas a lograr que el país abandone su dependencia de las economías fósiles.

#EsNoticia 🗞️ | Las políticas de no exploración propuestas por el Presidente @PetroGustavo continúan recibiendo elogios en el mundo. El destacado académico y líder ambiental sueco, Andreas Malm, ha elogiado las políticas ambientales del #GobiernoDelCambio, resaltando que… pic.twitter.com/5V0Ti1Y94J — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 1, 2024

Malm es una de las voces fuertes sobre el cambio climático, dicta la cátedra de Ecología Humana en Lund y en esta ocasión destacó el trabajo de la actual administración en planificación ecológica:

“¿Hay algún país en el mundo que esté iniciando una transición? Yo puedo decir que hay solo un país en el mundo que lo está haciendo, y ese país es Colombia”.

El académico explicó en su intervención que, desde su punto de vista, reconoce como positivo que el “’fracking’ haya sido prohibido y también se haya detenido la entrega de nuevas licencias de exploración para empresas de petróleo en Colombia”.

Ante este panorama, el experto sueco proyectó el posible fin de la industria petrolera en Colombia, en un mediano plazo:

“Esto posiblemente signifique que, si esta política continúa, en 10 años la industria del petróleo en Colombia acabará. El sector de petróleo y gas funciona de la siguiente manera: se explotan al máximo las reservas y para asegurar la provisión de petróleo en el futuro, hace falta explorar cada vez más. Entonces si no hay exploración, la industria del petróleo se acabaría en los próximos años en Colombia”.

Gustavo Petro y Andreas Malm

En otras ocasiones, el mismo Petro ha mostrado afinidad con las posiciones ambientales de Malm, y lo hizo particularmente en 2023 cuando dijo que el escritor sueco había titulado un libro como el mandatario hubiese querido titular el suyo.

Se trata de encontrar la causa de las leyes de la actual crisis climática en las leyes que la economía política clásica y sobretodo en su crítica habían descubierto. Ojalá estudiantes y profesores empiecen su lectura y se vuelva debate cotidiano. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 8, 2023

‘Capital fósil: el auge del vapor y las raíces del calentamiento global (2020)’, según dijo Canal 1 en su momento, “es la tesis doctoral del profesor Malm y se ha convertido en un ‘best seller'” y podría ser el libro que quieran leer los “que quieren saber hacia dónde va la política energética de este país”.

Petro invitó a leerlo, aunque su sugerencia no fue bien recibida por otros académicos, como Moisés Wasserman, pues el sueco tiene otro libro titulado ‘Cómo dinamitar un oleoducto’.

El profesor de la universidad de Lund, Andreas Malm, propone en este libro como salida posible a la crisis climática volver a "planificar" como método del estado para poder desarrollar el empuje a las energías limpias que el mercado y el capital no podrán desarrollar. https://t.co/CspzS0BUbr — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023

Es bueno que aclare que el premio Isaac y Tamara Deutscher se otorga a un libro en inglés que ejemplifique escritura novedosa en o sobre la tradición marxista. Así que el sesgo no es solo mío. — Moisés Wasserman (@mwassermannl) April 9, 2023

Entre otros escritos de Mal están ‘White skin, black fuel: on the danger of fossil fascism’ (2021), ‘El murciélago y el capital’ (2020) y ‘The progress of this storm: nature and society in a warming world (2018)’.

