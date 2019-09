Esas declaraciones las desmintió el tribunal de paz, este miércoles, y ahí fue cuando el ministro Botero, en entrevista con Blu Radio, dijo que las Fuerzas Militares sí pueden actuar contra alias ‘Mayimbú’, y reveló que lo han perseguido y que hay órdenes de captura contra el criminal, señalado de ejecutar la masacre en la que murió una candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca).

“De pronto quedó mal expresado en ese momento, pero yo le digo; yo ayer no tenía conocimiento de las órdenes de captura, posteriores al primero de diciembre de 2016 [cuando se firmó el acuerdo de paz]. Ayer en la tarde, yo tuve conocimiento de esas órdenes de captura [contra ‘Mayimbú’]”, aseguró Botero.

Pero le preguntaron al funcionario en la entrevista, si no sabía de las órdenes, que según Caracol Radio son cuatro, ¿cómo era posible que estuvieran persiguiendo a alias ‘Mayimbú’ y que hace unos días ofrecieran una millonaria recompensa para poder detener al delincuente?

El ministro se defendió diciendo que esas órdenes se emitieron por hechos recientes “y hay un debido proceso”, y que la recompensa fue “un anuncio” de lo que se iba a ofrecer “por este señor [‘Mayimbú’]”.

No obstante, esas respuestas no fueron claras para un par de los periodistas de Blu Radio, como Ricardo Ospina, que aseguró que el ministro incurrió en varias contradicciones.

“[Botero] Dice que lo estaban persiguiendo [a ‘Mayimbú’] hace meses […], y ayer en el Congreso dijo que no lo podían perseguir porque la JEP no lo había expulsado. Entonces ¿en qué quedamos?”, advirtió Ospina.

A ese comentario se sumó Héctor Riveros que manifestó que esperaba que Botero reconociera y se disculpara por sus declaraciones en el Congreso, pero lo que hizo fue contradecirse.

Por lo mismo, Riveros puso en duda la “buena fe” del ministro al decir que por culpa de la JEP no podían capturar a ‘Mayimbú’.

“Con ese montón de cosas tan contradictorias que [Botero] dijo en la entrevista, pues realmente, yo sí me permito seguir dudando de su buena fe cuando hizo la afirmación. A mí me parece que la hizo con un propósito malévolo de desprestigiar a la JEP y de echarle la culpa de una cosa que, evidentemente, no tenía”, aseguró Riveros.