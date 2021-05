Ceballos, quien abiertamente culpó al expresidente por crearle “incomodidad” mientras era comisionado de paz, anunció este miércoles el lanzamiento de su campaña presidencial para el 2022.

Añadió que, para hacerlo, creó un movimiento ciudadano llamado ‘TU’, ya que no desea contar con el apoyo del Centro Democrático u otro partido tradicional.

Ante la revelación, la periodista Darcy Quinn le preguntó al excomisionado de paz cómo veía la carrera presidencial, en donde ahora pasará a ser, según ella, un “competidor del uribismo y el duquismo”.

“Los ismos son tan difíciles. Yo no quiero ismos, yo quiero algo que reconozca que tú eres la persona más importante. El competir es parte de la democracia, pero construir es algo mejor. Yo no me quiero comparar con el Centro Democrático, porque no quiero ser como el Centro Democrático. Ni me comparo con Gustavo Petro, porque no quiero ser como él”, agregó Ceballos en ese medio.