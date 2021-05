green

Sin embargo, en sus declaraciones dejó ver que sentía cierto malestar con Álvaro Uribe Vélez, pues consideró que interfería en su trabajo.

“Siento una incomodidad con el expresidente Uribe… En 2 ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por él en un par de contactos que tuvo con el ELN”, manifestó.

Y agregó en su diálogo con El Tiempo que tomó esas situaciones como una falta de respeto.

“Eso, por supuesto, creó en mí una incomodidad, que aún permanece, no porque no solamente no haya sido consultado, sino porque hay el respeto a la dignidad de un cargo tan complejo como el mío”, expresó.

Miguel Ceballos le presentó a Iván Duque, presidente de Colombia, su carta de renuncia “irrevocable” el pasado 3 de mayo y en ella consignó que se iba por temas particulares que no especificó y que cumplirá con su labor hasta este miércoles 26 de mayo.

La salida del alto comisionado para la paz podría alterar los diálogos del Gobierno Nacional con el comité del paro nacional para levantar las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2018 en todo el país.

Ceballos venía coordinando la presencia en la mesa del delegado de la ONU y de la Iglesia católica, por lo que es posible que estas tratativas experimenten una demora mientras que Duque encuentra su remplazo.

Frente a los señalamientos en cuestión, el expresidente Uribe, líder del Centro Democrático, se abstuvo de responder.

Renuncia del alto comisionado de paz

Acá, la carta de renuncia de Miguel Ceballos:

