Amigos y familiares de John Jairo Londoño Arango lamentaron el accidente ocurrido en la Línea K del metrocable de Medellín durante la madrugada de este miércoles que no solo ocasionó el fallecimiento de ese hombre de 55 años, sino que dejó a otras 21 personas heridas, 11 de ellas de gravedad.

(Lea también: “Vi morir al señor”: trágico relato de mujer que cayó en cabina de Metrocable de Medellín)

Uno de los allegados de Londoño narró que se enteró de la noticia tras recibir una llamada cuando aún estaba dormido, precisando que los hechos ocurrieron tan rápido que antes de llegar al hospital en Medellín se enteró de su fallecimiento.

“Yo todavía estaba acostado cuando me llamaron y me dijeron que a él lo llevaban para la clínica CES. Ya yo me iba a venir cuando me dijeron que había fallecido. Era un buen padre, trabajador, con años en una empresa en la que lo categorizaban excelente”, lamentó el hombre.