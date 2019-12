View this post on Instagram

Papá: Hoy estarías cumpliendo 70 años! Crecí en una cultura que reza: Honrarás a tu Padre y a tu Madre. Me criaste con Amor y Valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer. No vine a este mundo a ser tú juez, sólo soy parte de tus afectos más importantes. Sólo Dios puede juzgarte, pues muy pocos están libres de Pecados. Te debo respeto a ti al igual que a tus Víctimas. Un fuerte abrazo en este día! Con Amor, tu hijo Juan Pablo. ☮️ Father: Today would be your Birthday number 70! I grew up in a culture that prays: You will honor your Father and your Mother. You raised me with Love and Values. You gave me what you thought was best for me. Thank you for showing me the way I should NOT go. I did not come to this world to be your judge, I am only part of your most important affections. Only God can judge you, because very few are free from Sins. I owe respect to you and to your Victims as well. A big hug on this day! With Love, your son Juan Pablo.