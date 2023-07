Angustia y zozobra, eso sienten los allegados de Valentina Buitrago de 13 años de edad, quien salió de su vivienda ubicada en el barrio Nazareth de Ibagué, desde el pasado martes 18 de julio, al rededor de las 11:30 de la mañana. Esta es la hora y no saben nada de su paradero.

De la niña se conoce que estudia en el colegio Ismael Santofimio Trujillo del barrio Gaviota y cursa el grado sexto.

Además, el medio de comunicación Ondas de Ibagué reveló que, al parecer, en días pasados, Valentina sostuvo una discusión con su progenitora y ante esto, su mamá le quitó el celular, lo cual pudo haberle enojado a tal punto de querer irse.

“El domingo tuvimos una discusión, entonces de castigo le quite el celular, entonces no sé si fue por eso que se fue, pero no hubo un golpe o agresión, solo fue que se le quitó el celular, llegué ayer, la salude normal y me llamó a las 11:00 a.m. para irnos al colegio y al volver la señora que la cuida me dijo que acabó de salir”, contó la mujer al medio ya señalado.