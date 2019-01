"Yo no sentí el temblor porque ya nadie me mueve el piso". #Temblor #Bogotá #Colombia pic.twitter.com/LMJ6jvuWPH

-Cuando no estás seguro si lo que sentiste fue un #Temblor . -… pic.twitter.com/ZJCmxw82AR

Las personas que no sintieron el temblor es porque no tienen alma. pic.twitter.com/805PEQWaFp

-Cuando tiembla pero no lo sientes #Temblor pic.twitter.com/3i2BdjulA1

– ¿Daniela lo sintió? – Uy si, Que rico. – ¿El temblor? – Ah, no, no lo sentí. pic.twitter.com/PQoSrMJLIL

El artículo continúa abajo

—Senador macías, de cuántos grados fue el temblor?

—A mí no me pregunte que yo de grados no sé nada.

— Taneli (@Mistermopilas) January 24, 2019