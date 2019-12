Y es que a pesar del susto que se pegaron los colombianos, incluyendo a una periodista de Noticias Caracol que informaba en vivo, muchos de ellos le prefirieron tomarlo con humor, teniendo en cuenta que no se registraron víctimas de ninguna índole.

Caber recordar que el primer sismo fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano en Twitter y según esta entidad ocurrió exactamente a las 2:03 p.m. y su epicentro fue en Mesetas, Meta.

16 minutos más tarde, a las 2:19 p.m., se sintió una intensa réplica de intensidad 5,7 y con una profundidad de menos de 30 kilómetros.

A continuación, algunos memes que dejaron los sismos:

-De qué me hablas viejo? pic.twitter.com/mbxjaoQlM1

#Temblor Cuando me preguntan sí sentí el temblor pero no sentí nada.

Ese hijueputa temblor me dejó así pic.twitter.com/oTfiP1I62Y

Mientras tú me ignoras, el temblor me mueve el piso. Me pierdes.

— 🇨🇴 Metacho 🐝. (@ElMetacho_) December 24, 2019