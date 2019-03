La joven grabó un video y lo publicó en sus redes sociales criticando las protestas de los maestros. En pocos minutos las imágenes se viralizaron.

Además de críticas, e incluso ofensas en contra de la joven, los usuarios comenzaron a compartir memes y burlas alusivas a los comentarios que hizo, y que llevaron también a un pronunciamiento de Fecode en representación de los maestros.

En el video que publicó Wills se refería así a los profesores: “Me demoré dos horas, dos horas, en llegar acá porque hay una partida de estúpidos (haciendo alusión a los maestros), sí estúpidos, que están manifestando porque seguramente no tienen trabajo ni nada más productivo que hacer que ponerse a marchar en medio de la lluvia; en vez de ponerse a trabajar para dejar de exigir derechos y privilegios como si todo lo que el Estado tuviera que dar es gratis”.

Estos son los mejores memes con los que las redes se burlan de la señorita Wills:

Oye weon, no te das cuenta que Wills casi no llega a tiempo para tomarse una foto con Peppa Pig.

Esos mamertos que salen a marchar no tienen consideración con quienes si le aportan a la sociedad ¡Viva Peppa Pig! 🐷#MarchemosPorWills pic.twitter.com/x8MHeJcUyE

— cristian vivas (@cristian_vivas) March 20, 2019