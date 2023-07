“Este es el día a día de los médicos rurales en Colombia”, es la frase con la que el médico e ‘influencer‘ Dr. rawdy denunció una grave agresión contra una colega suya y que, según sus palabras, deja en evidencia la vulnerabilidad que tienen los aspirantes a médicos en el país durante su año rural, requisito obligatorio para recibir su título profesional.

El hecho sucedió este domingo 2 de julio en el centro de salud Divino Niño del municipio de Cucutilla, Norte de Santander. La víctima fue la médica Karla Castellano, quien denunció que fue atacada por una paciente y otras tres personas, por lo que ellos consideraron un mal procedimiento.

La médica cuenta que, el pasado 30 de junio, recibió en el centro médico a una mujer que presentaba un sangrado escaso y además llegó con una prueba de embarazo en orina.

Hasta ahí todo parecía bien; sin embargo, cuando volvió a revisar a la paciente el domingo se percató que la mujer no siguió las recomendaciones y además, en el momento de la cita se tornó agresiva.

“Estuvo sin reposo en la calle, hoy volvió con sangrado (…) Cuando volví al pueblo para turno de urgencias, la paciente estaba para remisión por ecografía que prácticamente la obligaron a hacerse (…) Reportaba restos ovulares, sin embargo, todos los signos vitales estables y con sangrado escaso”, fue el reporte que Castellanos recibió de la paciente.

Tras este cuadro, la mujer y sus tres familiares atacaron a la médica. “Al llegar una persona me insulta, me denigra y de un momento a otro la misma paciente me agarra por detrás del cabello, me bota al suelo y me araña la cara, luego golpea mi cráneo contra el suelo en repetidas ocasiones (…) El mismo personal de salud la quita de encima mío, aun así siguieron gritándome y buscando la manera de volverme a golpear” (sic), contó.