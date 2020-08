En total lleva 53 días con el virus en su organismo y, a pesar de que ya no tiene síntomas, las tres pruebas que le han hecho le han dado positivo, por lo que se mantiene desde casa prestando sus servicios médicos a través de citas virtuales particulares, destacó Blu Radio.

Por ser infectado asintomático, Iván Manjarrés hizo un llamado en la emisora a las autoridades de salud a revaluar la posibilidad de practicar segundas pruebas de COVID-19 a pacientes con su misma condición, todo esto, por el anuncio del Ministerio de Salud en el que ordenaba a las EPS suspenderlas para destinar los reactivos disponibles en el país a la detección de nuevos casos.

“Estos pacientes se comenta que ya son completamente asintomáticos, que no son infectantes, es decir, que no podemos transmitir la infección y que tampoco podemos reactivarla, eso es lo que dicen los estudios científicos. Pero ojo mis amigos, esta es una enfermedad nueva, nosotros no estamos con el pleno conocimiento de ella y todavía sigue siendo un acertijo y una incógnita para el gremio médico”, indicó el profesional de la salud en el medio.