La doctora se sometió a la prueba de detección del virus el pasado 15 de mayo en el hospital San Juan de Sahagún (Córdoba), donde también trabaja, reportó Caracol Radio.

La mujer, que no fue identificada, se tuvo que tomar la muestra al tener contacto directo con un paciente que resultó positivo y que fue atendido en esa institución de salud, agregó la cadena radial.

Atendiendo a los protocolos emitidos por las autoridades de salud, a la profesional le ordenaron el aislamiento preventivo mientras se conocían los resultados de las pruebas.

No obstante, la doctora no cumplió la orden y se fue a completar algunos turnos al Hospital Universitario de Sincelejo (Sucre). Caracol Radio dijo que la médica no dijo nada sobre su situación ni de la prueba que le hicieron en Sahagún.

Recientemente, destacó Noticias RCN, se supo de 12 trabajadores del hospital de Sahagún que resultaron positivos para COVID-19. Entre estos casos estaba justamente la doctora que se fue a trabajar como si nada a la capital sucreña.

Inés Loaiza, interventora del Hospital Universitario de Sincelejo, lamentó en el noticiero que la implicada no hubiera informado sobre su situación particular, toda vez que en el departamento han resultado 92 personas contagiadas en 9 municipios.

La interventoría también emitió un comunicado, citado por El Heraldo, en el que aclaró que el 99 % de los funcionarios de ese hospital vive en el departamento de Sucre, pero los empleados aseguran que “quienes llegan de Córdoba, donde sí hay casos de coronavirus, son un gran riesgo”.