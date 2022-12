De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad de Medellín, “según información preliminar la víctima se encontraba en un establecimiento comercial del sector cuando un hombre desde la parte exterior le dispara y emprende la huida”, manifiesta la información de las autoridades.

Por su parte, las autoridades confirmaron que el victimario llegó hasta el lugar sobre las 3:17 de la tarde, y luego de cometer el homicidio, huyó rápidamente en una motocicleta negra.

Al parecer, se trata de un hombre de 39 años, quien falleció en el mismo lugar luego de ser víctima de varios impactos de bala.

Hasta el momento se desconocen los motivos y los responsables del fatal crimen.

Inseguridad en Medellín

De acuerdo con los últimos datos presentados por las autoridades de la capital antioqueña, la ciudad ha tenido una disminución en muertes violentas, en el primer semestre de este 2022.

“Hoy ya llevamos una reducción del 11% frente al año pasado. Frente al 2019 tenemos una reducción del 47% en los homicidios a la fecha. Sigue siendo este el tercer año consecutivo menos violento en los últimos 40 años en la ciudad de Medellín”, dijo José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de la ciudad.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Quintero, estos datos positivos se deben al compromiso de su administración, por darle fin a una serie de ‘acuerdos implícitos’ con la ilegalidad.

“Antes, por ejemplo, si mataban a alguien en un barrio y no era una confrontación entre grupos criminales, ese homicidio no se perseguía tanto. No se perseguía porque decían que era un ajuste de cuentas entre criminales”, acotó Quintero.

Se espera conocer dentro de poco las cifras en materia de seguridad, con las que cierra el año Medellín.

Dato

Hasta la fecha, este año se han presentado 364 asesinatos en Medellín.