Los gritos de una vecina alertaron a los habitantes del barrio El Paraíso, en la comuna 7 – Robledo de Medellín. La mujer pedía ayuda para Antonio María Rueda, quien, al parecer, había caído sobre unas varillas de construcción en medio de la noche y había perdido la vida.

(Le puede interesar: Susto en Parque Tayrona por lancha que se volcó con 22 turistas a bordo, incluidos niños)

Los hechos sucedieron en la madrugada, en una vivienda en la carrera 23 con calle 84b. Antonio, de 57 años, estaba en la casa de su hermano, a pocas cuadras de la suya, consumiendo licor y, a eso de las 2:00 a. m. regresó a su vivienda pero, según cuentan los vecinos, tuvo problemas para entrar a la casa pues lo escucharon golpeando la puerta e intentándola abrir ruidosamente. Sin embargo, pocos minutos después todo se calmó, por lo que asumieron que logró ingresar.

No fue sino hasta las 8:00 a. m., que una vecina se acercó a la casa de Antonio por pura casualidad y notó que el hombre había caído varios metros desde la entrada de su casa, que daba a una zona no pavimentada, y aterrizó entre unas varillas de construcción. Si bien, no se enterró ninguna, al parecer, la posición en la que quedó lo terminó asfixiando.

Lee También

Aunque intentaron auxiliarlo, el hombre ya había perdido la vida.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Sijín quienes realizaron el levantamiento y calificaron su muerte como una caída accidental.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.