green

Se trató de una joven que se acercó a un agente del Esmad para desahogarse sin llegarlo a agredir, pues la situación aún estaba en calma. Luego hubo disturbios de algunos asistentes a la concentración en rechazo a la muerte del abogado Javier Ordóñez, después de un ataque policial.

“¿Usted tiene hijos o hijas? Respóndame ¿Le gustaría que a una hija suya la metieran a un CAI y la violaran? A mí me metieron en un CAI y me violaron solo por venir del barrio Santa Fe”, le dijo la mujer al uniformado haciendo referencia al que sería un hecho del pasado.

Y agregó a modo de reprimenda: “Eso no se hace, no abusen del poder porque nosotros también somos seres humanos, igual que ustedes”.

Además, le pidió al policía en cuestión, que no decía nada, que le prestara atención, a pesar de que este estaba serio y observando hacia el frente: “Míreme a los ojos cuando le esté hablando, por ética lo tiene que hacer. No me mire con cara de burla porque ahora así los estamos viendo a ustedes”.

Finalmente, emitió una cruda reflexión de su propia cosecha: “Ustedes ya no son nuestra autoridad, ni nuestros héroes… Un héroe jamás lastima, ni mata a los que lo idolatran. Un héroe salva”.

La jornada tuvo varios hechos de violencia en diferentes puntos de la ciudad [clic acá para el minuto a minuto de lo sucedido].

En video, las palabras de la mujer: