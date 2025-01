Avanza la investigación sobre la masacre perpetrada en el Bulevar de Oriente, popular sector de la ciudad de Santiago de Cali. Tres personas fueron asesinadas y dos eran de la misma familia, mientras que un cuarto quedó gravemente herido.

(Vea también: “Fueron ellos”: revelador testimonio de familiar de las víctimas de masacre en Cali)

Valentina Bedoya López es familiar de las víctimas y aseguró que todo se trataba de una serie de represalias en su contra, pues ella había tenido relación con un temido criminal del municipio de Buenaventura y que ahora, supuestamente los familiares del sujeto estaban arremetiendo contra ella.

Bedoya aseguró, a través de redes sociales, que su mamá ya había sido asesinada hace algún tiempo y que había tomado la decisión de quedarse callada, pero ante lo sucedido en el Bulevar de Oriente, había decidido exponer todo lo que había pasado.

El pedido fue conocido por RCN Radio, pues la mujer etiquetó a varios medios en la publicación.

“Yo estaba callada, me mataron hace un año a mi mamá y por miedo, porque tenía más familia, me quedé callada y no les bastó con hacerme ese mal, anoche en el bulevar, del barrio Alfonso Bonilla Aragón, mataron a mis abuelos y a mi primo con síndrome de down”, dijo.