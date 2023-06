Mario Castaño, el controvertido dirigente político de Caldas, fue sentenciado este viernes 16 de junio a 191 meses (15 años) por su responsabilidad directa en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. La decisión fue tomada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

(Vea también: Mano derecha del senador Mario Castaño logró casa por cárcel; colaborará con la justicia)

Castaño aceptó públicamente que orquestó una estructura criminal que, en complicidad con otros funcionarios como alcaldes, concejales y hasta gobernadores, se apropió de multimillonarios recursos del Estado. El exsenador fue condenado por 19 delitos, al exigir coimas para la entrega de millonarios contratos y convenios por prestación de servicios en ministerios y entidades del Gobierno.

Entre los delitos que le formuló la Corte Suprema de Justicia se encuentran: concierto para delinquir, peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, acusaciones por los que fue capturado en 2022.

En el documento condenatorio emitido por el alto tribunal, se pone de manifiesto que se comprobó que Castaño lideró una red de corrupción; sin embargo, se indicó que, en algunos de los puntos que se le cuestionaban, hay varios que no quedaron del todo demostrados.

“Si bien es cierto el grupo criminal liderado por el Congresista tenía la intención de apropiarse de recursos estatales e incluso llevó a cabo determinados actos en tal sentido, al no haberse asignado recursos por parte del comité experto, respecto del que se insiste, no se ha demostrado probatoriamente una injerencia del Senador, por ello, y como ocurriera para los casos de los municipios de Suárez (Cauca) y Samaná (Caldas), del caudal probatorio no se desprende que su intervención hubiese logrado traspasar la fase preparatoria por parte de los autores”, dice la sentencia.

653459069 Condena Contra Mario Castano by Fabian Ramirez on Scribd

Información en desarrollo…