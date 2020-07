“Cuando fui ministra de Defensa, presenté un proyecto para garantizar el servicio militar universal… en ese proyecto incluí la necesidad de contar con un servicio social obligatorio tanto para los hombres como para las mujeres”, escribió la vicepresidenta de Colombia en su misiva.

Frente al texto, Vicky Dávila rechazó la propuesta en su cuenta de Twitter de manera vehemente:

“No al servicio militar obligatorio para mujeres. No, no y no. Realmente, una propuesta que no tiene pies ni cabeza. ¡Un absurdo!”.