Según Guerra, el senador Macías representó al Congreso, que es “un órgano independiente”, que planteó los retos que en 4 años el presidente Duque tiene que abordar.

“Precisamente, lo que hizo (Macías) fue presentar cómo, a partir del día de ayer, el presidente Duque tenía que ponerle la lupa rápidamente al tema tan preocupante como la corrupción, la seguridad”, sostuvo la senadora en entrevista con RCN Radio.

Para ella, Duque planteó en su discurso de posesión lo que ha venido prometiendo en campaña y le permitió gana la Presidencia de Colombia. “Fue un discurso coherente”, agregó.

Los periodistas de esa cadena radial le insistieron a la senadora Guerra que una cosa es un corte de cuentas, que puede ser indispensable en este y cualquier gobierno que entra, y otra distinta es pasar una cuenta de cobro, como sonó el discurso de Macías este martes. Además, le enfatizaron a la congresista que se pasaron por alto algunos aspectos positivos que deja el gobierno de Juan Manuel Santos.

“En 8 años de gobierno tiene que haber cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, pero aquí hay que saber muy bien, y eso fue lo que hizo el presidente del Congreso, cuáles son los retos, el que olvida la historia, la vuelve a repetir”, agregó la senadora.

El momento más candente de la entrevista se dio cuando la periodista de ese medio radial María Elvira Samper destacó las cosa buenas del gobierno de Santos.

“Si uno chequea muchas de las cifras que dio Macías, algunas son ciertas, otras son dudosas, otras son manipuladas porque el panorama que presenta es de un país al borde del abismo, realmente las cifras indican otras cosas. Le tocó al presidente Santos enfrentar una crisis por la caída de los precios del petróleo y frente a otros países de América Latina superó la crisis mejor que el resto de los países… eso no se le reconoce”, dijo Samper.

Y agregó: “Mejoraron las cifras de empleo, mejoraron las cifras de pobreza, mejoraron las cifras de miseria. Obviamente, hay muchos pendientes, el mismo Macías reconoce que ni siquiera dejó el país como un paraíso y son problemas de vieja data; el problema de la salud es un problema que viene siempre. El gobierno de Santos enfrentó el problema de los medicamentos, en el gobierno de Uribe no hubo reglamentación en esa materia”.

Según ella, el discurso de Ernesto Macías es una cuenta de cobro “demasiado exagerada, negativa” y que no reconoce que hay unos avances.

A su turno, la senadora Guerra dijo que “Duque tiene que gobernar para los colombianos, para aquello que les duele a los colombianos y no porque venga de atrás, que no se hayan solucionado, quiere decir que el presidente Duque no les ponga atención”.

Además, dijo que en 2013 se recibieron ingresos petroleros por 23 billones de pesos y se siguió gastando como si hubiera bonanza petrolera y se llegaron a sumar nuevos cargos de planta.

La senadora uribista sentenció que lo que dijo el presidente del Congreso son realidades y que se debían decir ayer, cuando se inicia el nuevo Gobierno.