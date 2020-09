La periodista, en su programa en Semana Tv, quiso escuchar dos posturas contrarias sobre el acto que protagonizaron varias comunidades indígenas en Cauca, que echaron abajo la estatua del conquistador.

El que inició la discusión fue el senador y líder indígena Feliciano Valencia, que dijo que este acto representa dejar atrás “tiempos de dolor, de humillación y de olvido”, así como de las “injusticias que se han cometido” contra las minorías desde tiempos de la conquista y de la colonización hasta, según él, la actualidad.

“Es una vergüenza que tumben estatuas”, respondió la senadora María Fernanda Cabal, y dijo que “no se puede negar la historia, a pesar de que a uno no le guste”.

Y agregó: “Los indígenas del Cauca les dio por copiar lo que está haciendo el movimiento ‘Black Lives Matters’ (Las vidas negras importan), que derribó la estatua de un negro abolicionista muy famoso” en Estados Unidos, y dijo que esta es una forma de “excusar su acción vandálica y violenta” tras “una deuda impagable”.

A su turno, el senador Valencia la emprendió contra su colega en medio de la entrevista:

“Yo la entiendo, porque nació y creció en un medio que siempre ha discriminado a la gente pobre, y creo, que con más razón a los indígenas. Seguro ella nos considera todavía como animales, como seres incipientes, y no es la primera vez, siempre que la escucho tiene ese sentimiento de odio por los pueblos originarios”.

Luego de eso, vino el turno de la senadora Cabal, que calificó como “lamentable la cantidad de agresiones verbales que recibo de Feliciano Valencia, cuando tengo montones de amigos indígenas y negros a los que quiero con toda mi alma”.

“A mí eso me da hasta risa, porque él me describe a mí como me tiene caricaturizada la izquierda, y claro, Feliciano, quienes discriminan son ustedes, porque los pueblos indígenas se quieren salir de la Organización del CRIC, están desesperados, porque indígenas como Feliciano están copiando, igual que los comunistas, a las élites contra las que luchan”, señaló la congresista.