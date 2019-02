Cuando surgió la denuncia de Patricia Casas, esposa del concejal, la periodista se había referido indirectamente a él acusándolo de acosarla y besarla a la fuerza. Eso sí, la indirecta no lo fue tanto, pues quedó muy claro a quién se refería.

A raíz de esto, el propio Morris negó el hecho en su aparición en la emisora W Radio, pues se disculpaba con ella al mismo tiempo: “Si ella interpretó que yo la acosé, no tengo ningún problema en pedir disculpas”, dijo.

Este sábado, García De La Torre dio su testimonio completo en El Tiempo, señalando que es el resultado de “un proceso que ha sido muy difícil porque sentía que debía hablar, pero el miedo a represalias me paralizaba”.

Según ella, el episodio sucedió hace ocho años en Madrid, España, cuando se reunió con el candidato a la alcaldía de Bogotá para hablar de su documental ‘Impunity’. “En algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”, relata, detallando incluso que en ese momento había más personas conocidas por él presenciando la escena.

“Después de violentarme de esa manera, decidí irme de inmediato, tomé mi cartera, pero antes de salir, me cogió a la fuerza otra vez y me beso en una segunda ocasión”

“Su desfachatez y la falta de control, al besarme a la fuerza frente a las personas que estaban con nosotros, me demostraron que no le importaba acosar a una mujer abiertamente ni que su esposa se enterara de ello”, agregó.

Aunque su denuncia no salió en la edición impresa, la columnista responde de esta manera contundente a otra publicada en ese mismo diario, escrita por el columnista Jotamario Arbeláez el 29 de enero pasado. Ese autor había calificado de “mujeres ardidas” a las denunciantes que involucraron al candidato petrista en conductas desde violencia doméstica hasta acoso sexual.

“Lo escribo públicamente con el único fin, y sin mayor agenda, que estar en paz conmigo misma”, dice García, pero no deja de condenar lo dicho por el también columnista de El Tiempo: “Arbeláez debería recordar esa máxima del periodismo, según la cual se deben cotejar las versiones de ambas partes antes de dar un dictamen público, particularmente cuando se trata de un delito tan personal como el acoso sexual”.