Según la periodista María Jimena Duzán, el ganadero dijo haber pagado una coima a Álex Char y luego publicó una serie de chats con los que pretendía comprobar que había recibido presiones para que retirara la denuncia por ese hecho.

Es allí en donde aparece el nombre del empresario Name como uno de los presuntos autores de esos hostigamientos:

“David Name me dijo que, si no retiraba la denuncia, él recurriría a la amistad íntima que tenía con la señora Margarita Cabello”, le aseguró Guzmán a la periodista.

A raíz de esto Guzmán Chams acusó a Cabello, al exalcalde de Barranquilla Álex Char y al presidente del Congreso, Arturo Char, por “concierto para delinquir, constreñimiento e instigación a delinquir y amenazas en su contra”.

Cabello desautorizó el uso de su nombre

En Semana, la exministra de Justicia contestó de manera breve a la denuncia y su mención en el caso, aunque no hizo referencia alguna a cualquier detalle sobre el particular o si siquiera conocía a Name:

“Nadie, por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre y bajo esa premisa, descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses”, enfatizó.

“Sea esta la oportunidad para reiterar que no admito que se ponga en tela de juicio mi reputación profesional la cual he forjado durante toda mi vida desde la honestidad y la rectitud”, concluyó.