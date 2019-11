Tráfico para vehículos particulares

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad, las concentraciones hacia las 5:00 de la tarde son:

– 1.000 personas en la carrera Séptima con calle 32 de norte a sur, hay otros 150 manifestantes a la altura de la calle 67 y 300 más en la calle 53.

– En la carrera 30 con calle 45 hay tráfico lento porque el Esmad está sobre la vía enfrentándose con algunos estudiantes que lanzan objetos desde la Universidad Nacional.

– Además, hay tránsito lento en la calle 45 porque decenas de moticiclistas se estacionaron en la vía para apoyar a los estudiantes con una ‘pitatón’.

– Hay un plantón en el Hospital Universitario San Ignacio en honor a Dilan Cruz. Alrededor de 450 personas bloquean la Séptima en ambos sentidos a la altura de la calle 40.

– Los universitarios de esa institución también afectan la movilidad por la calle 26.

– 150 personas en la avenida Caracas con calle 76 de norte a sur, por la calzada mixta; avanzan con destino al Parque de los Hippies.

– 1.200 personas en la carrera 10 con calle 19.

– 2.500 personas bloquean ambos sentidos de la calle 19 con carrera Cuarta.

– Calle 52 sur con 93D. En la sede de la Universidad Distrital Sede Porvenir hay 300 estudiantes manifestando sobre el andén, pero hasta el momento no afectan la movilidad.

– En la calle 139 con avenida Suba hay 100 personas afectando la vía en sentido oriente-occidente.

Transmilenio

– El sistema operará solo hasta las 10:00 de la noche.

– En la troncal de la NQS no hay paso en ninguno de los dos sentidos y los pasajeros se vieron obligados a bajarse y caminar. Hay retornos en la estación CAD al norte y en Simón Bolívar al sur. Se dejan de atender las estaciones Movistar Arena, Campín y Simón Bolívar.

– Hay bloqueos en el Portal de la Calle 80 que también afectan la operación normal.

– La troncal de la carrera Décima y el Eje Ambiental también está afectada: se dejan de atender las estaciones Museo del Oro, Las Aguas, Las Nieves, San Diego, Museo Nacional y Universidades. La flota hace retornos en la calle Sexta y Mariposa.

– No atención en el Portal Suba y la flota troncal hace retornos en la estación 21 Ángeles. También se dejan de atender estaciones Transversal 91 y Campiña.

– En la carrera Séptima hay manifestaciones que afectan la operación de los buses duales que los obliga a tomar desvíos.

– Por la troncal de la Avenida El Dorado, los bloqueos de los estudiantes obligan a los buses a hacer retornos en Recinto Ferial hacia el occidente y hacia el oriente en el interconector de la Calle 26.

– El servicio corriente 1 no está operando en estación Universidades (va desde el Portal El Dorado hasta Quinta Paredes).

– Se dejan de atender estaciones Ciudad Universitaria y Recinto Ferial.

SITP

– Hay operación normal a la hora con desvíos en las zonas donde se presentan movilizaciones ajenas al sistema.

Transmicable

– Tiene operación normal.

Estas son algunas imágenes de esos puntos compartidas por las autoridades:

#AEstaHora se presenta manifestación con afectación vial, sentido occidente – oriente, en la avenida Suba con carrera 98, a la altura de la estación Campiña. Aforo aproximado de 130 personas. pic.twitter.com/ZGlDdIc5df — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 26, 2019

#AEstaHora avanza movilización por la avenida Caracas con calle 76, generando bloqueos en la calzada mixta en sentido norte – sur. Aforo aproximado de 150 personas. Destino: Parque de los Hippies. pic.twitter.com/4TPI4tn4kl — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 26, 2019