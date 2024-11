Esta es la historia de Edilberto Villegas Morales, de 36 años, un sujeto de esos que cree que la mujer es propiedad de la pareja. Este manizaleño pagó una condena por violencia intrafamiliar agravada, con fallo del 2021 de un juzgado de la ciudad.

En esa ocasión le dieron prisión y el fallador ordenó que se le investigara por otras conductas más graves que pudo haber ocasionado en contra de su expareja. La Fiscalía Segunda Especializada ante el Gaula asumió el caso por tratarse de un delito contra la libertad.

La investigación demostró, con entrevistas a la afectada y a testigos, que Edilberto retuvo en varias ocasiones a esta mujer. Primero, durante dos horas, tiempo en el que la golpeó en varias partes del cuerpo. Ella aprovechó que el hombre le quitó el seguro a la puerta y ahí logró escapar.

Luego, pasados unos meses y aprovechando que ella estaba embriagada, la llevó a una residencia donde el victimario vivía y allá la retuvo durante 15 días bajo amenazas, sin darle comida, solo agua.

“Convivíamos desde septiembre del 2020 y consumía vicio. Desde ese tiempo empezó a agredirme. En mayo del 2021 me insultó y me agredió, me tiraba baldes, jabones, cogió un machete, me dio planazos, me tiró al piso y me cogió a patadas y puños”, relató la perjudicada.