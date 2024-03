Por: El Espectador

Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que lideró el proyecto criminal de los hermanos Castaño, concedió su primera entrevista desde que retornó a Colombia el pasado 27 de enero de 2024. En diálogo con RTVC (sistema de medios vinculados al Gobierno), la antigua cabeza de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se refirió a la invitación que le hizo el presidente para que fuera su despacho en la Casa de Nariño, tras su eventual libertad.

Mancuso, que podría recuperar la libertad ante una eventual decisión de la JEP en ese sentido, señaló que está presto para “colaborarle al presidente Petro en su proyecto de “paz total” y a darle la cara a las víctimas”. El exjefe paramilitar, quien en un inicio leía en su tablet las respuestas, aseguró que: “Pude haber insistido en quedarme o irme a Italia. Pero renuncié a ello porque acepté el ofrecimiento del presidente y porque creo en la paz total. Vine a cumplir la palabra empeñada”.

El exjefe paramilitar señaló que entregó decenas de inmuebles y que no sabe en qué manos quedaron esos lujosos inmuebles. Mancuso aseguró que una de las tareas que tiene apenas quede en libertad y que le encomendó el primer mandatario, era averiguar qué destino tuvieron esos bienes que, se supone, deberían estar en manos de las víctimas del paramilitarismo.

Durante la entrevista, Mancuso, quien contó plan para asesinar a Petro, hizo varias declaraciones sobre graves crímenes, incluso de lesa humanidad, que se habrían gestado con supuesta participación estatal y de funcionarios públicos. Sin embargo, no entregó ni una sola evidencia ni explicó el origen o la credibilidad de la información. Los hechos, según su versión, no solo habrían ocurrido en Colombia, sino también en Venezuela. Según el exjefe paramilitar, varios puntos de esos casos los entregó a la JEP para que la jurisdicción especial le abriera un cupo como “bisagra” y pudiera entrar al sistema y recibir los beneficios.

Mancuso afirmó a lo largo de la entrevista que puede contribuir a encontrar soluciones al conflicto armado que ha perdurado durante años en Colombia. Señaló que su experiencia personal en la desmovilización en 2004 de las Auc “es un ejemplo ilustrativo de las consecuencias de la falta de cumplimiento por parte del Estado y los acuerdos incumplidos”.

Hizo precisión en el resurgimiento del ‘Clan del Golfo’, autodenominado como AGC, como resultado de esta situación. Por ejemplo, líderes de esta organización criminal, como alias ‘Otoniel’ y ‘Chiquito Malo’, integraron el proyecto paramilitar de Mancuso y los hermanos Castaño. Mancuso resaltó que el incumplimiento “ha generado no solo inseguridad física, sino también inseguridad jurídica para los desmovilizados de los grupos paramilitares”.

Aunque Mancuso señaló que no tenía sed de venganza contra el expresidente Uribe, lo nombró en varias oportunidades. Incluso, señaló que incumplió su palabra y los traicionó al extraditar, en mayo de 2008, a la cúpula paramilitar a Estados Unidos. «Uribe no me preocupa, él no ha ayudado a la paz del país. No está haciendo un servicio grato a la patria. Por eso la paz es posible, sin Uribe«, afirmó Mancuso durante la entrevista.

