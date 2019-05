La ciudadana extranjera le contó a W Radio que al principio creían en la buena fe de Jinette Amezquita porque en sus conversaciones se mostraba muy colaboradora.

Incluso revelaron grabaciones en las que esta mujer habría intentado convencer a Ilse Amory para que desistiera de su relación con Juan Guillermo Valderrama.

Sin embargo, en su conversación con Vicky Dávila contó que cuando se la encontraron en una de las diligencias judiciales no les dio “ni el saludo ni la cara”, y relató:

Amezquita parecía querer colaborar en la búsqueda, e incluso salió a medios a expresar malos calificativos sobre su hijo, pero al parecer estaba manejando dos versiones, según el testimonio de Alejandra Ojeda:

“La versión hacia nosotros fue: ‘Los quiero ayudar voy a viajar a estar tres días con mi hijo para tratar de averiguar qué pasó con Amory. Me voy a desvivir para ayudarles a encontrarla’. Eso fue lo que nos dijo, y desde luego en la audiencia nos damos cuenta que ella llegó a la ciudad y fueron a firmar para arrendar un departamento. La mamá era codeudor de él”.

El apartamento al que se refiere la extranjera es un inmueble que Valderrama adquirió en un lujoso sector de Bucaramanga, en el que pagaba 1’600.000 pesos de arriendo, con el dinero que Ilse Ojeda le transfería y que suma aproximadamente 100 millones de pesos.

Finalmente, la hermana de la víctima de feminicidio, contó qué hizo cuando se cruzó con Valderrama en esas audiencias:

“Ni lo miré. No valía la pena. Pienso que esas personas no merecen siquiera que uno les mire cuando son así de malvadas. No quería ni respirar el oxígeno que respiraba él, pero lamentablemente la situación me situó ahí”.