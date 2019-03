La mujer de 69 años le dio una entrevista a Semana en la que habló de sus aspiraciones, de algunos temas claves para el país, de las diferencias de pensamiento con la periodista y las soluciones que propone para acabar la polarización.

En primer lugar, contó algunas cosas sobre ella y dijo que lleva más de 30 años en política, pero aclaró que no del tipo electoral, sino trabajando en procesos de formación ciudadana y democracia participativa.

Barreto, que ahora es muy cercana a las dos orillas políticas del país, aprovechó para hablar del extremo al que es afín Claudia Gurisatti y les dijo a los uribistas que entre los colombianos tenemos que respetarnos.

“Hay que bajar el lenguaje de guerra porque desarmar metrallas es más fácil que desarmar corazones. Tenemos que empezar a hacer el acuerdo de paz de corazón y seguir con la dejación de armas. Pero un lenguaje de paz no quiere decir un lenguaje bobo que no denuncie los errores, sí los debe denunciar pero con conciliación. Así vamos a tender puentes y, de golpe, salvar cosas insalvables”, puntualizó.

Además, dijo que eso no representaba tampoco evitar las vías jurídicas porque hay delitos de lesa humanidad que tiene que resolver la justicia ordinaria y la justicia de paz. Añadió:

“Pero hay cosas que no se pueden resolver por la justicia punitiva de ‘El que la hace la paga’ sino el que la hace la tiene que reconocer y pedir perdón. Al menos que reconozca y que restaure, ya con eso se empieza a hacer un programa de reconocimiento de los graves errores que han sucedido para que no se repitan. Y ha sido de todos los lados, de guerrillas, de paramilitares, de bandas organizadas, del Estado y todo es un proceso jurídico legal que hay que seguir”.

A propósito de la justicia transicional, habló sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP y dijo que no las apoya: “No vamos a estar de acuerdo con las objeciones, que de por sí tienen su engaño y por otro lado se está violando la normatividad establecida en Colombia”.

Por otro lado, sobre las características que Barreto rescata de Petro para considerarlo su líder político señaló en ese medio:

Además, la candidata dijo que en los últimos días estuvo en Bogotá y se reunió con el excandidato presidencial para tener “las líneas claras” sobre cómo articular lo que se quiere lograr a nivel local con lo nacional: “Que tengamos unidad. Que los partidos con los que estamos trabajando, que todos tengamos una convergencia sana sin que cada uno pierda su individualidad. Que haya coherencia de principios con los partidos que vamos a hacer alianzas”.

Barreto también habló con la revista sobre lo que las posiciones distintas representan en su familia y en especial con su hija:

“Ella [Claudia Gurisatti] de toda la vida sabe cuál ha sido mi trabajo y no se aterra. Aunque estemos en posiciones de pensamiento de la gestión del país diferentes, no quiere decir que no tengamos lazos de unión. Eso es un símbolo y un signo para que en Colombia zanjemos diferencias y dejemos esa guerra tan horrible y esa polarización que tenemos por tener pensamientos distintos. Hay que dejar ese lenguaje de odio para tener uno conciliador y conseguir la paz”.