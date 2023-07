La violencia en los colegios de Bogotá no cesa y ahora se trasladó a las calles. A los hechos recientes en los que una docente denunció la agresión por parte de una de sus estudiantes y la de un niño de siete años que habría sido golpeado por una profesora, se suma una pelea entre dos estudiantes de un colegio de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

El hecho quedó registrado en un video en el que se observa cómo las dos niñas se golpean brutalmente en el rostro, el torso y hasta se halan del pelo.

Las menores comenzaron la pelea con el uniforme del colegio puesto y la maleta todavía en la espalda, en plena calle, y a la vista de la comunidad que horrorizada les gritaba que se detuvieran. Los golpes fueron tan fuertes que ambas terminaron por el piso.

La mamá de una de ellas presenció toda la riña y en lugar de hacer algo por separarlas, incitó a su hija para que golpeara con más fuerza a la otra menor.

“En el momento yo venía pasando precisamente por el lugar donde ellas se estaban agrediendo, no sé por qué era la pelea entre estas dos niñas. La mamá de una de ellas incitaba a su hija a pelear, que arremetiera y que le diera la otra. Hubo un momento en que una de las niñas se paró porque ella no quería pelear y la reacción de la mamá fue empujarla para que su hija la agrediera”, señaló una testigo a Noticias Caracol

Efectivamente, en el video puede verse cómo la madre de una de las menores, vestida de rosado, mira detenidamente lo que ocurre mientras le grita a su hija que golpee a la otra niña. Incluso, cuando las menores caen al piso, la señora se mueve hacia atrás para darles espacio suficiente para continuar con la gresca. Finalmente, y tras varios minutos de pelea, llega un uniformado de la policía a separar a las menores. “Yo soy la mamá”, le dice la señora al policía, mientras la comunidad le pide a gritos al agente que se lleve a la madre por incitar la violencia entre las niñas.

Según la testigo, muchas personas y estudiantes trataron de separar a las niñas, pero la madre no permitió que eso pasara. “Fue imposible separarlas porque, tras del hecho, la señora estaba agresiva. Tras de que dejaba que su hija peleara, no permitía que los demás separaran a las niñas porque, según ellas, tenían que arreglar sus problemas y tenían que darle solución al problema, ¿qué problema? No tengo conocimiento de eso”, agregó la testigo.