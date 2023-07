Un indignante caso de abuso contra una niña de 12 años tiene consternados a los padres de familia, profesores y estudiantes de un colegio en Bogotá, donde la menor quedó embarazada luego de ser violada por unos niños que estudian con ella en la institución educativa. El hecho ocurrió en la localidad de Los Mártires, según informó Noticias Caracol.

Hasta esta semana, la pequeña decidió contarles su desgarrador caso a sus familiares y médicos. Según su testimonio, fueron niños de séptimo grado los que abusaron de ella y la dejaron embarazada. Los padres de la menor, que son sordos, quedaron aterrados con el caso y a través de un interlocutor de lenguaje de señas contaron en el noticiero detalles de lo sucedido.

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio, y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y dije ¿qué está pasando? Porque no me había dicho antes. El médico me dijo que tenía cuatro meses de embarazo y el día de ayer abortó”, expresó su acudiente en el citado medio.

La menor se encuentra remitida en el hospital San Ignacio recuperándose del proceso de interrupción del embarazo, que se tuvo que hacer por el alto riesgo que representa la menor un proceso de gestación a su corta edad, según la publicación.

Los padres y médicos que atendieron a la niña le pidieron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacer las investigaciones respectivas y castigar a los responsables. Además, tomar medidas con el colegio, pues los niños que cometieron este abuso siguen estudiando en esa institución, se mencionó en el medio de comunicación.