El hecho que tiene conmocionado al país y sucedió Arauquita, Arauca, municipio donde hace un mes el Eln secuestró esposa de teniente. En el vídeo se observa a una niña que llora con dos rodajas de tomate para calmar el ardor producto de las quemaduras recibidas por su madre; dos mujeres que la protegen discuten con ella y le reclaman por su cruel acto.

“Es injusto de quemarle las manos, señora, a una niña como esta, eso no se hace, es una niña, es su hija”, le dice una de ellas. La madre, de aspecto joven, trae consigo otro niño, mientras les dice que ya le había dicho a la niña tres veces que no robara.

(Vea también: Niña de 3 años murió por accidente con olla de agua hirviendo; luchó días por su vida)

La mujer intenta llevársela, pero se lo impiden, pues sus actos demuestran que la pequeña niña, que no para de llorar, no está segura al lado de su madre. Ante la situación, la ciudadanía solicitó la intervención del Icbf para que se hiciera cargo de la menor ante el grave hecho de maltrato cometido contra la niña.

La entidad respondió ante este hecho y aseguraron que la menor se encuentra bajo su custodia, como los niños abandonados por su madre el mes pasado en Santa Marta“un equipo de defensoría de familia del ICBF en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia, se desplazó hasta el sector donde residían en Arauquita, para rescatar a la niña quien sufrió quemaduras en sus manos, producto de un fuerte castigo por parte de su progenitora”.

La menor sufrió quemaduras de segundo grado y será trasladada a un hogar sustituto cuando sea dada de alta del hospital como medida de restablecimiento de sus derechos.