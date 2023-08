Un doloroso caso de maltrato animal, que tiene consternados e indignados a los testigos, fue denunciado este martes primero de agosto en Medellín. La víctima es una perra que logró ser rescatada y atendida tras padecer varios días de dolor y en condiciones deplorables, en un confuso hecho.

Esta historia comenzó cuando a Nataly Molina, quien tiene una tienda de mascotas en Manrique San Pablo, le contaron que en el sector conocido como El Compromiso, en la comuna 1 de la ciudad, había alguien que tenía varios perros y que una de las hembras se estaba apareando con un macho que llegó al lugar, cuando varias personas los habrían comenzado a golpear con palos y a patear para que se separaran, con lo cual habrían ocasionado graves lesiones en el sistema reproductivo de la perrita.

La historia no le alcanzó a Molina para dimensionar el horror de lo sucedido. De acuerdo con su testimonio, la perrita estaba con lesiones muy graves, hasta con gusanos en las heridas y, al parecer, estuvo alrededor de 15 días en ese estado antes de que se la llevaran para atenderla. Y sobre el macho que supuestamente se estaba apareando con la perra no se sabe nada, ni siquiera de su paradero.

Al respecto, Ripoll, animalista y creador de la fundación ‘Paraízoo Distrito de Peludos’, contó que se llevó a la perrita maltratada y que le prestó la atención inicial básica para salvarle la vida, con algunos medicamentos a los que tuvo acceso. Posteriormente, la llevó a una clínica veterinaria donde la hospitalizaron y le dijeron que requería varias intervenciones.

Para Molina es necesario establecer si las lesiones sí fueron causadas por separar a los dos perros mientras se apareaban o si pudo suceder otra cosa que le ocasionara ese daño.

Este medio contactó a la clínica veterinaria, pero no dieron detalles del estado de la perra ni las intervenciones que requería. Lo que sí confirmaron fue que en las últimas horas se concretó un proceso de adopción temporal de una mujer que se ofreció hacerse cargo de la perrita mientras le encuentran un hogar.

Esa mujer es María Elena González, quien contó que conoció el caso cuando estaba llevando a sus dos perros, uno de ellos también rescatado, a la clínica para una revisión de rutina y un baño. Estando allá llegó Ripoll con la perrita y otros caninos.

“Yo siempre cargo galleticas, les ofrecí a todos y la perrita no me recibió; fue cuando pregunté qué le pasaba y él me contó lo sucedido, casi me desmayo porque le levantó la colita y tenía todo afuera”, relató la mujer.