El 20% de ese dinero era para la abogada Kelly Andrea Eslava, novia de Vargas, que era apoderada del demandante, dijo Caracol Radio, citando a la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, el ente acusador dijo que el magistrado recibió dinero “para ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales (…) determinados por actos de corrupción”, informó Noticias Caracol.

Ese informativo destacó que el terreno en cuestión era de uso público, y que no debía comprarse; no obstante, en 2014, Vargas profirió el fallo para condenar al Distrito a pagar la millonaria suma.

Caracol Radio publicó un audio, revelado por la Fiscalía, en donde se escucha a Jorge Cortés, supuesto dueño del predio del humedal, y a un abogado que identifican como Fernando Trevicot. En esa conversación se habla de “un pago de 3.000” para mover ese proceso.

Esta es la transcripción del audio difundido por la cadena radial:

Fernando Trevicot: Con el que hablamos, pa’lante caminante. Que solo haya cosas buenas, así va a ser… temas varios, el amigo con el que hablamos.

JC: ¿Mañana es miércoles?

FT: Ya descubrí por qué razón no sale el fallo.

JC: ¿Ah?

FT: Hubo una petición de 3.000

JC: Jajajaja

FT: Esa es la razón.

JC: Tiene que saber… mañana es miércoles

FT: Por favor… usted me le puede decir, esa es la razón por la cual no sale… ¿correcto? Listo recomendadísimo, usted me llama y me cuenta cómo le va.

JC: ¡Vale!

Caracol Radio destaca que el ente acusador se pregunta quien fue la persona que pidió los “3.000” para mover ese proceso judicial.

Cabe señalar que la Fiscalía le imputó al magistrado Vargas los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autor, cohecho y prevaricato por acción y omisión, informó El Tiempo.