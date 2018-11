Ante esto, Pérez se dirigió hasta el colegio de Formación Integral Montsand, ubicado en el norte de Bogotá, para saber qué había pasado.

Según le relató la madre a Blu Radio, en principio la rectora le dijo que “Simón tenía muchos vacíos para pasar al grado tercero”, a lo que la madre respondió que en los informes de notas solo se evidencia que el niño tenía vacíos en la materia de matemáticas “y es algo que se puede solucionar”.

Ahí es cuando la directora le manifiesta a la mamá que Simón tiene sobrepeso y “le da mucho miedo que realizando alguna clase de ejercicio el niño sufra un infarto, pues no sabría cómo actuar en ese caso”, declaró Pérez.

Ante esto hecho, la madre se dirigió hasta la Secretaría de Educación y a la Personaría para redactar la respectiva queja que tendrá respuesta entre el 14 y 15 de noviembre, según le informaron a Pérez.

Blu Radio contactó a Gloria Nancy Montero, directora del colegio, que aseguró que el niño no ha perdido el cupo en el establecimiento y que la mamá de Simón no recibió la circular de continuidad para el 2019 porque tenía que reunirse con ella.

En respuesta, Peréz dijo que el menor sufre de asma pero que igual juega, corre y hace sus actividades normales y que esos le “parecen argumentos de poco peso para que ella no me enviara la circular” para renovar el cupo.

Moreno volvió a ratificar que no envió la información porque quería conversar con la mamá, pero según comentó la madre, la rectora sí le recibió papeles y dinero para matricular a su hijo, entre los meses de junio y agosto, y nunca le manifestó su preocupación por el peso del menor.

Además, Pérez aseguró que no es el primer caso de este tipo en el colegio, pues ya se ha visto “bastante discriminación y exclusión”, pero los demás padres afectados, dice la mamá, no han denunciado.

Así entonces, la madre declaró que buscará un nuevo colegio para su hijo.

“La directora fue muy hiriente y no quiero que la formación de Simón este bajo las manos de una persona así. A mí me da mucho miedo y sobre todo tristeza porque me comprometí mucho con el colegio y me parece el colmo que me haya citado, hasta este momento, para decirme lo que me dijo. Ella lo está diciendo en palabras muy bonitas porque está ahí (al aire), pero como me pisoteó ese día y como me hizo sentir eso no tiene nombre. A mí me duele. Yo no puedo dejar a mi hijo donde piensan eso de él”, concluyó la mamá de Simón.