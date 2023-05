A través de las redes sociales se conoció un nuevo caso de intolerancia relacionado con los pasajeros de Avianca. En esta oportunidad, una madre fue protagonista al atacar a una funcionaria de la empresa.

El bochornoso episodio fue dado a conocer por la cuenta Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2), la cual compartió el video del momento exacto en el que la mujer insulta y golpea a la trabajadora de la aerolínea.

Según informaron en la cuanta citada, el hecho de intolerancia ocurrió, después de que los trabajadores de Avianca le exigieran a la mujer el registro civil de sus hijos para poder abordar el avión.

Sin embargo, tal y como se puede ver en las imágenes, a la madre no le gustó la solicitud y, enfurecida, decidió atacar a los empleados, sobre todo, a una funcionaria a quien cogió a puños y patadas.

“No me puede decir que no viajo, vieja hijuepu… No, no, usted no me puede decir eso. Llame a la Policía, llámela”, dijo la mujer.