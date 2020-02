green

Ángelo Bossa sufre de una extraña enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne, la cual afecta principalmente a los varones, es hereditaria y se origina en la alteración de una proteína muscular. Esto debilita sus músculos progresivamente, pues tiende a empeorar con el tiempo.

La artista ganó hace años una tutela que, solo desde entonces, le garantizó que la EPS le prestara a su hijo “tratamiento integral con 100 % de recobro del Fosyga”. Esto parecía haberse cumplido sin problema hasta este año.

Bossa dice que “contra todos los pronósticos”, la estatura del joven aumentó a 1,75 m y, como no puede movilizarse ni caminar, da a entender que no puede asistir por sus propios medios al lugar de las terapias.

“Si ellos no me dan la grúa, porque las terapeutas no están obligadas a subir a mi hijo porque es un adulto, entonces el tratamiento se va a echar para atrás”, denunció Bossa en Instagram, exigiendo que la entidad cumpla con disponer los medios necesarios para que se cumpla con el tratamiento.

“Él tiene órdenes médicas de recibir terapias diarias. Si esto no se hace es echar para atrás todo lo que hemos logrado. Hay que hacer un poquito de comprensión de lectura, Sanitas. Ahí dice: ‘es tratamiento integral’. ¡Salgan del desacato!”: Luly Bossa

Hasta la mañana de este miércoles no se conocía respuesta oficial de la EPS al respecto.

Este fue el video de la denuncia: