Andrade tomó un vuelo chárter el pasao sábado hacia Miami, según confirmó Migración Colombia, afirmaron Blu Radio y LA FM.

El exdirector de la ANI se fue del país pese a que tiene un juicio pendiente por corrupción por el escándalo de Odebrecht y su aparente participación en una de las concesiones de la Ruta del Sol y la adición de la vía Ocaña-Gamarra.

Hasta el momento el exdirectivo no ha sido condenado y la Fiscalía no le impuso ninguna restricción o impedimento para abandonar el país; por lo tanto, no está cometiendo ningún delito.

Blu Radio señaló que la familia de Andrade asegura que salió de vacaciones con sus hijos por la temporada de Navidad, pero que va a volver en las próximas semanas.

Sin embargo, “el temor de las autoridades es que huyó de la justicia porque su proceso sigue vigente”, y por el cual estuvo en prisión domiciliaria durante el último año, puntualizó esta emisora.

¿Ustedes saben cuándo va a volver Andrade al país? Nunca, coincidieron todos los periodistas de LA FM.

Esto, porque precisamente este martes se reinició la audiencia contra Andrade, en la que lo acusan de ocultar algunas pruebas cuando estuvo al frente de la ANI, y allí también se le informó al juez esta información. En las anteriores diligencias, Andrade sí estuvo presente.

Cabe recordar que Andrade recuperó su libertad el pasado 4 de diciembre porque el juez consideró que no representaba ningún riesgo para la investigación que se le adelanta por el escándalo de corrupción de Odebrecht, y por lo tanto no tenía impedimentos para abandonar Colombia.

El exdirector de la ANI también tiene ciudadanía estadounidense y no es necesario que pida asilo en ese país. Pese a la hipótesis de las vacaciones, también es posible que Andrade haya viajado a colaborar con la investigación que adelanta la justicia de Estados Unidos en este caso, y que ha seguido muy de cerca su proceso, agregó la cadena radial.

Esta hipótesis tomaría fuerza si se tiene en cuenta que LA FM recordó que en días pasados el mismo Andrade señaló que está colaborando con la justicia colombiana y que apenas se enteró de que había sobornos en Colombia le pidió una cita al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, para explicarle cuál había sido su rol al frente de la ANI y colaborar con el gobierno de ese país.

Hace pocos días el Grupo Aval informó que el Departamento de Justicia estadounidense está investigando lo sucedido con la Ruta del Sol II, y eso convertiría a Andrade en el testigo estrella de ese proceso, agregó esta emisora.

Andrade había sido señalado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, también salpicado por el escándalo, de participar en un complot contra él. “Es decir, si alguien puede sentir amenazado es Andrade”, pese a que no se sabe si cometió los delitos que se le imputan, añadieron en Blu Radio.

Los periodistas de Blu Radio resaltaron que durante todo el tiempo que estuvo preso en su casa de Bogotá, denunció hostigamientos y que si salió con ayuda del gobierno norteamericano pudo ser porque consideran que está en riesgo su seguridad.

Además, el juez de su caso también denunció seguimientos por hombres en moto y que temía por su integridad.