No obstante, de acuerdo con Noticias Uno, el congresista barranquillero, que votó a favor del proyecto sin haberlo leído en su totalidad, fue enfático en que no recibió ningún favor a cambio de apoyar el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que estuvo a punto de hundirse.

“Pensando siempre en actuar con el mejor sentido, con la mejor responsabilidad, y estar a la altura de quienes nos ayudaron a llegar al Congreso el año pasado”, manifestó Díazgranados al informativo.

El senador, dice Noticias Uno, llegó al Capitolio de la mano de la casa Char. A finales de octubre estuvo bajo el ojo de la Fiscalía por presuntamente estar relacionado con una corrupción en el sector salud.

Díazgranados reconoció, en el medio, que existe una división en su partido liderado por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras pero que este conflicto no estaría relacionado con que en la Costa no votarán por Iván Duque y no por Vargas Lleras para ser presidente de la República.

“Sin duda alguna, algo está pasando dentro del partido. Lo más sano y lo ideal sería que pudiéramos tener una discusión seria. Hay veces que uno en la vida tiene que tomar decisiones. Esas decisiones tienen consecuencias y hay que tener la personalidad y el carácter para poder aceptarlo así”, aseguró el senador.

Aún se desconoce las medidas que el partido tomará contra el congresista que pasó por alto la decisión de Cambio Radical.